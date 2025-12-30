Скидки
Автомобилист — Лада, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Ладой», отыгравшись с 0:2
Комментарии

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Юрчо (Алтыбармакян, Морозов) – 06:03 (5x4)     0:2 Савчук (Алтыбармакян, Коттон) – 08:35 (5x5)     1:2 Буше (Да Коста, Трямкин) – 12:13 (5x4)     2:2 Голышев (Кизимов, Бусыгин) – 13:35 (5x5)     2:3 Савчук (Алтыбармакян) – 15:03 (5x5)     3:3 Буше (Бусыгин, Осипов) – 27:40 (5x5)     4:3 Кизимов (Воробьёв, Горбунов) – 44:43 (5x5)    

К девятой минуте матча «Лада» повела со счётом 2:0 — голами отметились Томаш Юрчо и Райли Савчук. «Автомобилист» ответил двумя голами подряд в течение полутора минут — отличились Рид Буше и Анатолий Голышев. До конца первого периода «Лада» вновь вышла вперёд в счёте — Савчук оформил дубль. В середине второго периода Буше оформил дубль и сравнял счёт. На старте третьего периода Семён Кизимов впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
