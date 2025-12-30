«Автомобилист» одержал волевую победу над «Ладой», отыгравшись с 0:2

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.
К девятой минуте матча «Лада» повела со счётом 2:0 — голами отметились Томаш Юрчо и Райли Савчук. «Автомобилист» ответил двумя голами подряд в течение полутора минут — отличились Рид Буше и Анатолий Голышев. До конца первого периода «Лада» вновь вышла вперёд в счёте — Савчук оформил дубль. В середине второго периода Буше оформил дубль и сравнял счёт. На старте третьего периода Семён Кизимов впервые в матче вывел «Автомобилист» вперёд в счёте.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
