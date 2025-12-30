Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» благодаря голу Шипачёва в овертайме

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На 10-й минуте матча нападающий «Динамо» Виталий Пинчук открыл счёт с передач Сэма Энаса и Тая Смита. В середине второго периода гости удвоили преимущество — гол забил Андрей Стась с передач Вадима Шипачёва и Вадима Мороза. В третьем периоде «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт — голы забили Алексей Василевский и Джек Родевальд. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Вадима Шипачёва.

