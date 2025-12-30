Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Динамо Мн, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» благодаря голу Шипачёва в овертайме
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4)     0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4)     1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3)     2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)    

На 10-й минуте матча нападающий «Динамо» Виталий Пинчук открыл счёт с передач Сэма Энаса и Тая Смита. В середине второго периода гости удвоили преимущество — гол забил Андрей Стась с передач Вадима Шипачёва и Вадима Мороза. В третьем периоде «Салавату Юлаеву» удалось сравнять счёт — голы забили Алексей Василевский и Джек Родевальд. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Вадима Шипачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Шелдон Ремпал вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с минским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android