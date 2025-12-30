Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 998-е очко в КХЛ
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился победным голом и результативной передачей. Теперь на счету форварда 998 очков в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4) 0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4) 1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5) 2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3) 2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)
В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 18 очков в 36 матчах — девять голов и девять результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 998 очков за 1097 матчей — забил 314 голов и отдал 684 результативные передачи.
