Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв набрал своё 998-е очко в КХЛ

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился победным голом и результативной передачей. Теперь на счету форварда 998 очков в КХЛ.

В текущем сезоне на счету 38-летнего нападающего 18 очков в 36 матчах — девять голов и девять результативных передач. Всего в матчах Континентальной хоккейной лиги Шипачёв набрал 998 очков за 1097 матчей — забил 314 голов и отдал 684 результативные передачи.