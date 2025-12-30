Козлов – о поражении «Динамо» от ЦСКА: еле набрали сегодня 12 нападающих

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с ЦСКА (1:5) и сообщил о проблемах с составом.

«Соперник хорошо начал – забил в большинстве. Потом наш молодой защитник совершил ошибку. И дальше ещё один гол в большинстве. Еле набрали сегодня 12 человек-нападающих, в третьем периоде пришлось менять сочетания. Старались перевести игру в зону атаки, меняли сочетания, но соперник хорошо оборонялся – не нашли ключи к их воротам.

– Насколько изменился ЦСКА в сравнении с прошлым матчем?

– ЦСКА играет в такой же хоккей. Сегодня они забили два гола в большинстве. Когда ЦСКА ведёт 3:0, тяжело вскрывать их оборону. Они практически ничего не дали нам создать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.