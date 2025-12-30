Козлов – о поражении «Динамо» от ЦСКА: еле набрали сегодня 12 нападающих

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с ЦСКА (1:5) и сообщил о проблемах с составом.
«Соперник хорошо начал – забил в большинстве. Потом наш молодой защитник совершил ошибку. И дальше ещё один гол в большинстве. Еле набрали сегодня 12 человек-нападающих, в третьем периоде пришлось менять сочетания. Старались перевести игру в зону атаки, меняли сочетания, но соперник хорошо оборонялся – не нашли ключи к их воротам.
– Насколько изменился ЦСКА в сравнении с прошлым матчем?
– ЦСКА играет в такой же хоккей. Сегодня они забили два гола в большинстве. Когда ЦСКА ведёт 3:0, тяжело вскрывать их оборону. Они практически ничего не дали нам создать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 декабря 2025
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:16
-
18:57
-
18:26
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:16
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:31
-
12:15