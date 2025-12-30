Скидки
Козлов – о поражении «Динамо» от ЦСКА: еле набрали сегодня 12 нападающих

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в матче с ЦСКА (1:5) и сообщил о проблемах с составом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

«Соперник хорошо начал – забил в большинстве. Потом наш молодой защитник совершил ошибку. И дальше ещё один гол в большинстве. Еле набрали сегодня 12 человек-нападающих, в третьем периоде пришлось менять сочетания. Старались перевести игру в зону атаки, меняли сочетания, но соперник хорошо оборонялся – не нашли ключи к их воротам.

– Насколько изменился ЦСКА в сравнении с прошлым матчем?
– ЦСКА играет в такой же хоккей. Сегодня они забили два гола в большинстве. Когда ЦСКА ведёт 3:0, тяжело вскрывать их оборону. Они практически ничего не дали нам создать», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

