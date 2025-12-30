Козлов: игроки «Динамо» вернулись из сборной – кто больной, кто в безобразном состоянии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что пауза в чемпионате негативно повлияла на игру команды.

– Планируете в паузу в чемпионате нагрузить команду и поднять физические кондиции?

– Вы знаете, я уже боюсь этих пауз. С этой паузы, которая была в декабре, у нас и начался спад. Игроки, кто был в сборной, вернулись в команду – кто больной, кто в безобразном состоянии. Поэтому будем надеяться, что эта пауза нам поможет.

– Есть ощущение, что сейчас у «Динамо» две опции на матчи: или команда удачно входит в игру, строго и дисциплинированно, после и чего побеждает 1:0, или быстрая пропущенная первая шайба, после чего 1:7, 3:5, 1:5. Это тенденция?

– Не думаю. Да, за последние несколько игр мы много пропустили. Но если разбирать все эти голы, то… Опять же повторюсь, что у нас и с вратарями, то один болеет, то другой приезжает из сборной с травмой. Весь наш план поменялся. Да, Подъяпольский у нас – вратарь номер один. Но постоянно у нас кто-то выбывает, и мы не можем набрать полный состав, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.