Главная Хоккей Новости

Козлов: игроки «Динамо» вернулись из сборной – кто больной, кто в безобразном состоянии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что пауза в чемпионате негативно повлияла на игру команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

– Планируете в паузу в чемпионате нагрузить команду и поднять физические кондиции?
– Вы знаете, я уже боюсь этих пауз. С этой паузы, которая была в декабре, у нас и начался спад. Игроки, кто был в сборной, вернулись в команду – кто больной, кто в безобразном состоянии. Поэтому будем надеяться, что эта пауза нам поможет.

– Есть ощущение, что сейчас у «Динамо» две опции на матчи: или команда удачно входит в игру, строго и дисциплинированно, после и чего побеждает 1:0, или быстрая пропущенная первая шайба, после чего 1:7, 3:5, 1:5. Это тенденция?
– Не думаю. Да, за последние несколько игр мы много пропустили. Но если разбирать все эти голы, то… Опять же повторюсь, что у нас и с вратарями, то один болеет, то другой приезжает из сборной с травмой. Весь наш план поменялся. Да, Подъяпольский у нас – вратарь номер один. Но постоянно у нас кто-то выбывает, и мы не можем набрать полный состав, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

