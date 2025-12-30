Тренер «Динамо» сообщил, когда хоккеист, подписавший контракт в ноябре, сыграет за клуб

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал, когда нападающий Павел Кудрявцев сможет сыграть за бело-голубых. Хоккеист подписал контракт с клубом два месяца назад.

– Уже два месяца прошлого с того момента, когда «Динамо» заключило контракт с Павлом Кудрявцевым. В каком он сейчас состоянии и когда мы наконец увидим его в игре?

– 5 января. Он набирал форму. Те травмы, которые он получил… У него как раз и стоял этот срок [восстановления]. Не хотели мы рисковать. Хотя даже сегодня он мог. Но выдержали все сроки. Будет играть в Сочи, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.