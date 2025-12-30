Козлов – о состоянии травмированного лидера московского «Динамо»: нет новостей

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов не смог назвать срок возвращения нападающего Седрика Пакетта. Канадский нападающий не играет с 18 ноября из-за повреждения.

– Когда вернётся Седрик Пакетт?

– Всё то же самое. Нет новостей. Пока даже не могу сказать, когда он вернётся на лёд, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На счету Пакетта в текущем сезоне 21 игра и 10 (6+4) очков. Всего в КХЛ на счету 32-летнего нападающего 227 матчей, в которых канадец набрал 125 (67+58) очков. Пакетт является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».