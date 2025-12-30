Никитин — о 5:1 с «Динамо»: ребята сами себе подарки на Новый год создали

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:1) в последнем матче в календарном 2025 году.

— Прежде всего всех с наступающим, праздник для всех в России. Парни сами себе подарки создали, праздничное настроение.

— В целом две победы в дерби за три дня. Насколько это влияет на психологию? Можно сказать, что турнирное положение и последний матч позволяют выдохнуть?

— Да, наоборот, мы надеемся, что ребята вдохнули. Трезво оцениваем эти победы, на усмотрение коллектива – это не только негатив и позитив, а умение быть стабильным, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.