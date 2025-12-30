Скидки
Хоккей

Никитин — о 5:1 с «Динамо»: ребята сами себе подарки на Новый год создали

Никитин — о 5:1 с «Динамо»: ребята сами себе подарки на Новый год создали
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над московским «Динамо» (5:1) в последнем матче в календарном 2025 году.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

— Прежде всего всех с наступающим, праздник для всех в России. Парни сами себе подарки создали, праздничное настроение.

— В целом две победы в дерби за три дня. Насколько это влияет на психологию? Можно сказать, что турнирное положение и последний матч позволяют выдохнуть?
— Да, наоборот, мы надеемся, что ребята вдохнули. Трезво оцениваем эти победы, на усмотрение коллектива – это не только негатив и позитив, а умение быть стабильным, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью подряд победу в КХЛ
