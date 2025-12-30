Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец: для «Барыса» было честью постараться обыграть «Авангард» и хорошо закончить год

Кравец: для «Барыса» было честью постараться обыграть «Авангард» и хорошо закончить год
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу в матче с «Авангардом» (4:2) в последней игре календарного 2025 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5)     0:2 Асетов – 22:55 (4x5)     1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5)     2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5)     2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)    

«Всех болельщиков «Барыса» с победой, благодарю их за терпение. Для нас было честью постараться обыграть «Авангард», чтобы хорошо закончить год. Это получилось за счёт отличной игры всей команды, полной самоотдачи. Рад, что отлично отыграл вратарь, после такой тяжёлой травмы непросто входить в игру, ребята чувствовали уверенность от Бояркина и решили исход в нашу пользу.

Закономерности в том, что нам в последнее время удаются лучше гостевые матчи, никакой нет. Это командная игра, и когда команда настроена, выполняет свою работу, когда ей везёт, плюс игроки проявляют мастерство, то и есть результат. Дома у нас было 60 голевых моментов и только два гола забили, сегодня наша работа вознаградилась», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» уступил «Барысу» в Омске и прервал свою пятиматчевую победную серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android