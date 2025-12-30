Кравец: для «Барыса» было честью постараться обыграть «Авангард» и хорошо закончить год

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу в матче с «Авангардом» (4:2) в последней игре календарного 2025 года.

«Всех болельщиков «Барыса» с победой, благодарю их за терпение. Для нас было честью постараться обыграть «Авангард», чтобы хорошо закончить год. Это получилось за счёт отличной игры всей команды, полной самоотдачи. Рад, что отлично отыграл вратарь, после такой тяжёлой травмы непросто входить в игру, ребята чувствовали уверенность от Бояркина и решили исход в нашу пользу.

Закономерности в том, что нам в последнее время удаются лучше гостевые матчи, никакой нет. Это командная игра, и когда команда настроена, выполняет свою работу, когда ей везёт, плюс игроки проявляют мастерство, то и есть результат. Дома у нас было 60 голевых моментов и только два гола забили, сегодня наша работа вознаградилась», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.