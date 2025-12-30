Защитник «Динамо» рассказал, чего не хватило его партнёрам в проигранном дерби с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Роман Калиниченко назвал причины поражения в матче с ЦСКА (1:5).

– Сегодняшний матч вы провели в роли седьмого защитника, так и не выйдя на лёд. Как смотрелась игра с лавки, чего не хватило партнёрам, на ваш взгляд?

– Мне кажется, немного недоработали в микромоментах. Договаривались играть с самого начала, но в каких-то моментах немного не повезло. А когда уже начали отыгрываться, не хватило времени.

– Можно ли сказать, что команду настиг кризис в атаке?

– У нас нет абсолютно никакого кризиса. Совершенно рабочая атмосфера и обстановка. Работаем на тренировках, разбираем моменты. Другие команды тоже выходят и стараются. Все играют только на победу, — передаёт слова Калиниченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.