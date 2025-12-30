Скидки
Защитник «Динамо» рассказал, чего не хватило его партнёрам в проигранном дерби с ЦСКА

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Роман Калиниченко назвал причины поражения в матче с ЦСКА (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

– Сегодняшний матч вы провели в роли седьмого защитника, так и не выйдя на лёд. Как смотрелась игра с лавки, чего не хватило партнёрам, на ваш взгляд?
– Мне кажется, немного недоработали в микромоментах. Договаривались играть с самого начала, но в каких-то моментах немного не повезло. А когда уже начали отыгрываться, не хватило времени.

– Можно ли сказать, что команду настиг кризис в атаке?
– У нас нет абсолютно никакого кризиса. Совершенно рабочая атмосфера и обстановка. Работаем на тренировках, разбираем моменты. Другие команды тоже выходят и стараются. Все играют только на победу, — передаёт слова Калиниченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

