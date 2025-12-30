Защитник «Динамо» рассказал, чего не хватило его партнёрам в проигранном дерби с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Роман Калиниченко назвал причины поражения в матче с ЦСКА (1:5).
– Сегодняшний матч вы провели в роли седьмого защитника, так и не выйдя на лёд. Как смотрелась игра с лавки, чего не хватило партнёрам, на ваш взгляд?
– Мне кажется, немного недоработали в микромоментах. Договаривались играть с самого начала, но в каких-то моментах немного не повезло. А когда уже начали отыгрываться, не хватило времени.
– Можно ли сказать, что команду настиг кризис в атаке?
– У нас нет абсолютно никакого кризиса. Совершенно рабочая атмосфера и обстановка. Работаем на тренировках, разбираем моменты. Другие команды тоже выходят и стараются. Все играют только на победу, — передаёт слова Калиниченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 30 декабря 2025
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:16
-
18:57
-
18:26
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32