Ги Буше: контроль шайбы у «Авангарда» был ужасным. Сами подарили три гола «Барысу»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше посетовал на плохой контроль шайбы в проигранном матче с «Барысом» (2:4).

«Начали сегодня неплохо, но в целом все три пропущенные шайбы подарили сопернику сами. Неудачные потери или отсутствие давления – вот голы в наши ворота. А «Барысу» нельзя дарить такие шайбы, они здорово обороняются, дают мало пространства противнику. С ними сложно играть, даже когда они проигрывали, то действовали здорово, а мы им подарили голы.

Эмоции были, мы сегодня недостаточно грамотно действовали с шайбой. Мы постоянно теряли шайбу, а это создаёт проблемы. Контроль шайбы и распоряжение ей были просто ужасными», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.