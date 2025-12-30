Ги Буше: контроль шайбы у «Авангарда» был ужасным. Сами подарили три гола «Барысу»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше посетовал на плохой контроль шайбы в проигранном матче с «Барысом» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5) 0:2 Асетов – 22:55 (4x5) 1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5) 1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5) 2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5) 2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)
«Начали сегодня неплохо, но в целом все три пропущенные шайбы подарили сопернику сами. Неудачные потери или отсутствие давления – вот голы в наши ворота. А «Барысу» нельзя дарить такие шайбы, они здорово обороняются, дают мало пространства противнику. С ними сложно играть, даже когда они проигрывали, то действовали здорово, а мы им подарили голы.
Эмоции были, мы сегодня недостаточно грамотно действовали с шайбой. Мы постоянно теряли шайбу, а это создаёт проблемы. Контроль шайбы и распоряжение ей были просто ужасными», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:16
-
18:57
-
18:26
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:25
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:32