Ги Буше: контроль шайбы у «Авангарда» был ужасным. Сами подарили три гола «Барысу»

Ги Буше: контроль шайбы у «Авангарда» был ужасным. Сами подарили три гола «Барысу»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше посетовал на плохой контроль шайбы в проигранном матче с «Барысом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5)     0:2 Асетов – 22:55 (4x5)     1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5)     2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5)     2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)    

«Начали сегодня неплохо, но в целом все три пропущенные шайбы подарили сопернику сами. Неудачные потери или отсутствие давления – вот голы в наши ворота. А «Барысу» нельзя дарить такие шайбы, они здорово обороняются, дают мало пространства противнику. С ними сложно играть, даже когда они проигрывали, то действовали здорово, а мы им подарили голы.

Эмоции были, мы сегодня недостаточно грамотно действовали с шайбой. Мы постоянно теряли шайбу, а это создаёт проблемы. Контроль шайбы и распоряжение ей были просто ужасными», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

