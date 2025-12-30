Новичок «Динамо»: узнал про обмен уже тогда, когда обменяли

Защитник московского «Динамо» Роман Калиниченко поделился эмоциями от обмена из новосибирской «Сибири».

– Как узнали о своём обмене?

– На самом деле, узнал про обмен тогда, когда уже обменяли. До этого не был в курсе никаких слухов. Испытал только положительные эмоции. «Динамо» – это большой клуб с большой историей и традициями. Новый вызов для меня. Хочу завоевать доверие тренерского штаба и команды. Хочу помогать команде.

– В «Сибири» ты много играл, а в «Динамо» всё нужно словно начинать с нуля. Что-то изменилось в твоём ощущении?

– Мои персональные задачи никак не меняются. Нужно выходить и делать свою работу. Стараюсь помогать команде. Буду также стараться и в «Динамо». Сколько дадут сыграть, столько сыграю.

Конечно, уже познакомился с главным тренером. Здесь всё зависит от меня. Нужно выполнять тренерскую установку и тогда всё будет хорошо. Первоначально главное – это приносить пользу своей команде, играть на своих сильных сторонах. Что будут говорить, то и буду делать. Всё ради команды.

– Рад вернуться в Москву, где ты провёл много времени в системе ЦСКА?

– Конечно, рад. Родители здесь, семья. Много времени провёл в городе, но и Новосибирск – хороший город. Меня там хорошо приняли. Просто рад вернуться домой и дальше работать, — передаёт слова Калиниченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.