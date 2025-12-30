Защитник «Авангарда»: игра с «Барысом» — не худшая. Но мы боролись не на должном уровне
Поделиться
Защитник «Авангарда» Максим Лажуа прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:4) и отметил настрой соперника, который превосходил настрой хоккеистов омской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5) 0:2 Асетов – 22:55 (4x5) 1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5) 1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5) 2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5) 2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)
«Я бы не сказал, что это худший матч «Авангарда» в сезоне. Просто мы боролись не на должном уровне, а они вышли, чтобы забирать матч. Однозначно, все противники имеют в матчах с нами высокую мотивацию, потому что мы идём в лидерах, нам нужно со стартового вбрасывания играть лучше», — передаёт слова Лажуа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
21:37
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:27
-
19:19
-
19:16
-
18:57
-
18:26
-
18:10
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:14