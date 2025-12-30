Скидки
Защитник «Авангарда»: игра с «Барысом» — не худшая. Но мы боролись не на должном уровне
Защитник «Авангарда» Максим Лажуа прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:4) и отметил настрой соперника, который превосходил настрой хоккеистов омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5)     0:2 Асетов – 22:55 (4x5)     1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5)     2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5)     2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)    

«Я бы не сказал, что это худший матч «Авангарда» в сезоне. Просто мы боролись не на должном уровне, а они вышли, чтобы забирать матч. Однозначно, все противники имеют в матчах с нами высокую мотивацию, потому что мы идём в лидерах, нам нужно со стартового вбрасывания играть лучше», — передаёт слова Лажуа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».

«Авангард» уступил «Барысу» в Омске и прервал свою пятиматчевую победную серию
