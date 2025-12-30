Защитник «Авангарда»: игра с «Барысом» — не худшая. Но мы боролись не на должном уровне

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (2:4) и отметил настрой соперника, который превосходил настрой хоккеистов омской команды.

«Я бы не сказал, что это худший матч «Авангарда» в сезоне. Просто мы боролись не на должном уровне, а они вышли, чтобы забирать матч. Однозначно, все противники имеют в матчах с нами высокую мотивацию, потому что мы идём в лидерах, нам нужно со стартового вбрасывания играть лучше», — передаёт слова Лажуа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».