Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (3:4), в котором тольяттинская команда вела со счётом 2:0.

«Взял статистику матча: почти по всем показателям выиграли, а игру проиграли. Что касается содержания, то был интересный для зрителей хоккей, много моментов с обеих сторон, с нашей даже больше, но не хватает в завершающей стадии. За две игры забили шесть раз и лишь раз дошли до очков. Есть проблемы в защите, не имеем права столько пропускать — это касается и игры нападающих в обороне, и вратарей, они должны выручать.

По самоотдаче не все [соответствовали]. Одно звено пришлось полностью посадить, причем тройку, которая лидирует по очкам, они полностью провалили игру. Если целая тройка проваливает игру, то большая нагрузка ложится на остальных форвардов. Целый период провели в три звена, и с учетом перелетов, частоты игр это большая нагрузка на парней.

— «Лада» рассталась с парой опытных игроков. Планируете давать шансы хоккеистам из «Ладьи» и ЦСК ВВС?

— Мы и так даём шансы, но нам нужен результат, а не шансы. Понятно, что надо растить свою молодёжь, но у команд ВХЛ и МХЛ есть свои задачи. Мы берем игроков, у нас в поездке и Карпов, и Морозов: первый не играл, Морозов играл. Нападающих отправляем и забираем назад, Дяденькин играет в Самаре, следим за ними, видим, как они играют. В «Ладье» есть парочка неплохих хоккеистов, но они пока ещё молодые, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.