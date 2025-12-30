Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение команды от «Автомобилиста»

Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении в матче с «Автомобилистом» (3:4), в котором тольяттинская команда вела со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Юрчо (Алтыбармакян, Морозов) – 06:03 (5x4)     0:2 Савчук (Алтыбармакян, Коттон) – 08:35 (5x5)     1:2 Буше (Да Коста, Трямкин) – 12:13 (5x4)     2:2 Голышев (Кизимов, Бусыгин) – 13:35 (5x5)     2:3 Савчук (Алтыбармакян) – 15:03 (5x5)     3:3 Буше (Бусыгин, Осипов) – 27:40 (5x5)     4:3 Кизимов (Воробьёв, Горбунов) – 44:43 (5x5)    

«Взял статистику матча: почти по всем показателям выиграли, а игру проиграли. Что касается содержания, то был интересный для зрителей хоккей, много моментов с обеих сторон, с нашей даже больше, но не хватает в завершающей стадии. За две игры забили шесть раз и лишь раз дошли до очков. Есть проблемы в защите, не имеем права столько пропускать — это касается и игры нападающих в обороне, и вратарей, они должны выручать.

По самоотдаче не все [соответствовали]. Одно звено пришлось полностью посадить, причем тройку, которая лидирует по очкам, они полностью провалили игру. Если целая тройка проваливает игру, то большая нагрузка ложится на остальных форвардов. Целый период провели в три звена, и с учетом перелетов, частоты игр это большая нагрузка на парней.

— «Лада» рассталась с парой опытных игроков. Планируете давать шансы хоккеистам из «Ладьи» и ЦСК ВВС?
— Мы и так даём шансы, но нам нужен результат, а не шансы. Понятно, что надо растить свою молодёжь, но у команд ВХЛ и МХЛ есть свои задачи. Мы берем игроков, у нас в поездке и Карпов, и Морозов: первый не играл, Морозов играл. Нападающих отправляем и забираем назад, Дяденькин играет в Самаре, следим за ними, видим, как они играют. В «Ладье» есть парочка неплохих хоккеистов, но они пока ещё молодые, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Видео
«Автомобилист» одержал волевую победу над «Ладой», отыгравшись с 0:2
