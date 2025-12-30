Главный тренер «Лады» раскритиковал качество льда в КХЛ

Главный тренер «Лады» Павел Десятков заявил, что на всех аренах клубов КХЛ лёд становится плохим во второй половине периодов.

— Было заметно, что не всегда ваши игроки хорошо обрабатывали шайбу в финальной стадии. Это техника или психология?

— Всё вмсте. Игроки «Автомобилиста» тоже не всегда хорошо обрабатывали шайбу, хотя уровень мастерства выше. Качество льда после середины периода очень низкое. Причем оно везде такое, к сожалению, во всех дворцах спорта. Не знаю, с чем это связано, но в начале игры хороший лёд, классный лёд, а после 12-й минуты уже проблемы, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.