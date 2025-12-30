Скидки
Главный тренер «Лады» раскритиковал качество льда в КХЛ

Главный тренер «Лады» Павел Десятков заявил, что на всех аренах клубов КХЛ лёд становится плохим во второй половине периодов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Юрчо (Алтыбармакян, Морозов) – 06:03 (5x4)     0:2 Савчук (Алтыбармакян, Коттон) – 08:35 (5x5)     1:2 Буше (Да Коста, Трямкин) – 12:13 (5x4)     2:2 Голышев (Кизимов, Бусыгин) – 13:35 (5x5)     2:3 Савчук (Алтыбармакян) – 15:03 (5x5)     3:3 Буше (Бусыгин, Осипов) – 27:40 (5x5)     4:3 Кизимов (Воробьёв, Горбунов) – 44:43 (5x5)    

— Было заметно, что не всегда ваши игроки хорошо обрабатывали шайбу в финальной стадии. Это техника или психология?
— Всё вмсте. Игроки «Автомобилиста» тоже не всегда хорошо обрабатывали шайбу, хотя уровень мастерства выше. Качество льда после середины периода очень низкое. Причем оно везде такое, к сожалению, во всех дворцах спорта. Не знаю, с чем это связано, но в начале игры хороший лёд, классный лёд, а после 12-й минуты уже проблемы, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

