Игорь Никитин прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА рикошетом от судьи

Игорь Никитин прокомментировал незасчитанный гол ЦСКА рикошетом от судьи
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о незасчитанном голе армейцев в матче с московским «Динамо» (5:1). Шайба попала в ворота после рикошета от линейного арбитра.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

— ЦСКА хорошеет на глазах. Со Спартаком очень качественная игра была, сегодня вообще эталонная, наверное, с точки зрения того, что у своих ворот почти ничего не позволили сопернику. Какая встреча вам больше понравилась?
— Не знаю, я уже давно определился с философией. Для меня важна победа. Думаю, со «Спартаком» мы точно не меньше атаковали. Но сегодня шайба залетала в ворота, даже от судьи залетела (улыбается). Это, опять же, результат прошлой победы, психологической уверенности, которая появилась у ребят, здесь много нюансов.

— Вам объяснили, почему отменили шайбу?
— Есть правила, если шайба залетает от судей, она не засчитывается. И всё, достаточно, по правилам, —передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью подряд победу в КХЛ
