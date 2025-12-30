Николай Заварухин оценил волевую победу «Автомобилиста» в матче с «Ладой»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о волевой победе в матче с «Ладой» (4:3).

«Последний матч в году, здорово, что закончили на позитиве, пусть даст толчок эмоций в новом году. Соперник боролся за каждую шайбу, был настроен, был холодный душ в начале матча после 0:2. В концовке Галкин сделал суперсэйв при игре вшестером у «Лады». Парни вытащили из себя всё.

— Изменили схему в большинстве, убрали Мэйсека из «офиса». Буше основной финишёр теперь?

— В разных ситуациях играют по-разному, сегодня решили сделать вот так. Охота было использовать резерв в Буше, за 11 секунд они сделали комбинацию. Будем смотреть на следующих соперников, у нас Мэйсек есть с щелчком хорошим.

— Передвинули Горбунова в центр. Почему его, а не Шарова или Мэйсека, которые тоже имеют опыт игры там?

— Побеседовал с Ромой, в сборной он играет в центре. Неплохо сыграл, за исключением одного момента, опыт у него есть. Решили не разрушать тройку Шаров — Да Коста — Буше.

— Почему снова первый период был неудачным?

— Соперник здорово действовал, доставлял много проблем. Наши ошибки при выходе из зоны привели к голам.

— Ваш коллега жаловался на качество льда в Екатеринбурге и в целом в лиге. Как прокомментируете?

— Мы занимались на запасной арене специально. Если замечают коллеги, то надо добавлять в качестве льда. Это не моя работа, но мы всё запишем, мы ставим оценки после определённых тренировок — значит, надо будет задуматься. Здесь были концерты, шоу фигурного катания, разница температур тоже влияет, будем бдительны, — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.