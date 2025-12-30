«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», Радулов отдал 500-ю передачу в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Команды два с половиной периода не могли забросить шайбу. На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Для Радулова эта передача стала 500-й в КХЛ.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне обыграл «Торпедо». Команды проведут между собой ещё два матча в этом регулярном чемпионате.