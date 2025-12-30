Скидки
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Локомотив — Торпедо, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 1:0, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», Радулов отдал 500-ю передачу в КХЛ
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Берёзкин (А. Радулов, Гернат) – 47:45 (5x5)    

Команды два с половиной периода не могли забросить шайбу. На 48-й минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Александр Радулов и Мартин Гернат. Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч. Для Радулова эта передача стала 500-й в КХЛ.

«Локомотив» впервые в текущем сезоне обыграл «Торпедо». Команды проведут между собой ещё два матча в этом регулярном чемпионате.

Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач
