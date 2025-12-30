Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов отметился результативной передачей в проходящем в эти минуты матче с нижегородским «Торпедо». Для форварда эта передача стала юбилейной 500-й в Континентальной хоккейной лиге.

Александр Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач. Больше него передач в истории лиги отдавали Сергей Мозякин (509) и Вадим Шипачёв (684), продолжающий карьеру.

Всего в Континентальной хоккейной лиге 39-летний Радулов провёл 753 матча и набрал 788 очков — забросил 288 шайб и отдал 500 результативных передач. Форвард выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив».