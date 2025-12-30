Скидки
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Северсталь, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

Голами в составе «Ак Барса» отметились Александр Хмелевски, Владимир Алистров, Кирилл Семёнов. За «Северсталь» голы забили Александр Скоренов и Адам Лишка, отметившийся дублем и сравнявший счёт в середине третьего периода при игре в меньшинстве. Овертайм завершился без заброшенных шайб. По буллитам победу праздновали хоккеисты «Ак Барса». Победный бросок на счету Артёма Галимова.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Новости. Хоккей
