Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Голами в составе «Ак Барса» отметились Александр Хмелевски, Владимир Алистров, Кирилл Семёнов. За «Северсталь» голы забили Александр Скоренов и Адам Лишка, отметившийся дублем и сравнявший счёт в середине третьего периода при игре в меньшинстве. Овертайм завершился без заброшенных шайб. По буллитам победу праздновали хоккеисты «Ак Барса». Победный бросок на счету Артёма Галимова.