Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий СКА Джозеф Бландизи, которому ассистировали Брендан Лайпсик и Рокко Гримальди. Через пару минут счёт сравнял Никита Попугаев с передач Уилла Райлли и Троя Джозефса. Спустя полторы минуты СКА вновь вышел вперёд в счёте — гол забил Никита Дишковский с передач Николая Голдобина и Сергея Плотникова. На 38-й минуте счёт сравнял Гейдж Куинни с передач Кевина Лабанка и Дойла Сомерби. За 20 секунд до конца третьего периода победу СКА принёс точный бросок защитника Егора Савикова.

