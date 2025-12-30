Скидки
Шанхайские Драконы — СКА, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

На пятой минуте счёт открыл нападающий СКА Джозеф Бландизи, которому ассистировали Брендан Лайпсик и Рокко Гримальди. Через пару минут счёт сравнял Никита Попугаев с передач Уилла Райлли и Троя Джозефса. Спустя полторы минуты СКА вновь вышел вперёд в счёте — гол забил Никита Дишковский с передач Николая Голдобина и Сергея Плотникова. На 38-й минуте счёт сравнял Гейдж Куинни с передач Кевина Лабанка и Дойла Сомерби. За 20 секунд до конца третьего периода победу СКА принёс точный бросок защитника Егора Савикова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица КХЛ
