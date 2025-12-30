Скидки
«Металлург» и минское «Динамо» завершили 2025 год лидерами конференций КХЛ

Завершились последние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в уходящем 2025 году. По итогам календарного года магнитогорский «Металлург» расположился на первом месте в Восточной конференции КХЛ, а также в сводной таблице лиги. Минское «Динамо» завершило год на первом месте Западной конференции.

Магнитогорский клуб одержал 29 побед в 39 матчах и набрал 62 очка. «Металлург» является лидером текущего сезона по заброшенным шайбам (154). Пропущено шайб — 106.

Минское «Динамо» одержало 26 побед в 39 матчах и набрало 57 очков. Хоккеисты белорусского клуба забросили 142 шайбы и пропустили лишь 82, что является лучшим результатом сезона.

