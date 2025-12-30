Скидки
Хоккей

Тренер «Северстали» Козырев ответил на вопрос об игровом времени Пилипенко

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на вопрос о малом игровом времени нападающего Кирилла Пилипенко и оценил поражение в матче с казанским «Ак Барсом» (3:4 Б). В текущем сезоне на счету Пилипенко лишь 21 матч, в котором форвард набрал 8 (6+2) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Матч складывался в нашу пользу, у нас было преимущество за счёт большинства, но мы не смогли его реализовать и поэтому проиграли.

Кирилл Пилипенко? У нас играет тот, кто лучше готов на данный момент. Запрет на силовые приёмы? Вы говорите то, что не соответствует действительности», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»
