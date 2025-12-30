Тренер «Северстали» Козырев ответил на вопрос об игровом времени Пилипенко

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на вопрос о малом игровом времени нападающего Кирилла Пилипенко и оценил поражение в матче с казанским «Ак Барсом» (3:4 Б). В текущем сезоне на счету Пилипенко лишь 21 матч, в котором форвард набрал 8 (6+2) очков.

«Матч складывался в нашу пользу, у нас было преимущество за счёт большинства, но мы не смогли его реализовать и поэтому проиграли.

Кирилл Пилипенко? У нас играет тот, кто лучше готов на данный момент. Запрет на силовые приёмы? Вы говорите то, что не соответствует действительности», – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.