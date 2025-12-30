«Бились до конца». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от минского «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

«Играли против хорошей команды. Нужно было проявлять характер и много тратить сил, что мы и пытались делать. За исключением второго периода, где нас закрывали и мы начинали атаку, где не надо было это делать. Ещё раз наступаем на те же грабли. То, что взяли один балл – это как два. Тем более когда у нас каждый балл на вес золота. Доволен третьим периодом, порадовали болельщиков, что удалось вернуться. Бились до конца.

– Как оцените игру Шелдона Ремпала после возвращения?

– Физически он был не в оптимальной форме, но он заработал два очка. Он всегда выкладывается на сто процентов. У него, оказывается, задатки плеймейкера есть. Шелдон хорошо находил партнёров, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.