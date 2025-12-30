Скидки
«Бились до конца». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от минского «Динамо»

«Бились до конца». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4)     0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4)     1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3)     2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)    

«Играли против хорошей команды. Нужно было проявлять характер и много тратить сил, что мы и пытались делать. За исключением второго периода, где нас закрывали и мы начинали атаку, где не надо было это делать. Ещё раз наступаем на те же грабли. То, что взяли один балл – это как два. Тем более когда у нас каждый балл на вес золота. Доволен третьим периодом, порадовали болельщиков, что удалось вернуться. Бились до конца.

– Как оцените игру Шелдона Ремпала после возвращения?
– Физически он был не в оптимальной форме, но он заработал два очка. Он всегда выкладывается на сто процентов. У него, оказывается, задатки плеймейкера есть. Шелдон хорошо находил партнёров, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

