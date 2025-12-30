«Бились до конца». Виктор Козлов — о поражении «Салавата Юлаева» от минского «Динамо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с минским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Играли против хорошей команды. Нужно было проявлять характер и много тратить сил, что мы и пытались делать. За исключением второго периода, где нас закрывали и мы начинали атаку, где не надо было это делать. Ещё раз наступаем на те же грабли. То, что взяли один балл – это как два. Тем более когда у нас каждый балл на вес золота. Доволен третьим периодом, порадовали болельщиков, что удалось вернуться. Бились до конца.
– Как оцените игру Шелдона Ремпала после возвращения?
– Физически он был не в оптимальной форме, но он заработал два очка. Он всегда выкладывается на сто процентов. У него, оказывается, задатки плеймейкера есть. Шелдон хорошо находил партнёров, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
- 30 декабря 2025
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55