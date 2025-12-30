Квартальнов назвал минусы в победном матче минского «Динамо» с «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги гостевого матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), в котором белорусская команда упустила преимущество в две шайбы в третьем периоде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Энас, Смит) – 09:36 (5x4) 0:2 Стась (Шипачёв, Мороз) – 25:52 (5x4) 1:2 Василевский (Ремпал, Жаровский) – 40:46 (5x5) 2:2 Родевальд (Ремпал, Стюарт) – 47:24 (4x3) 2:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 60:52 (4x3)
«Хорошая игра была. Единственное, мы упустили преимущество в два гола – это, конечно, небольшой минус, но забили в овертайме. Удаления решили – «три на пять» нам не нужно было удаляться. Здесь нужно терпеть и сыграть чуть-чуть попроще. Получили удаление в конце. Опять-таки, мелочи, но они очень важные, когда играешь на выезде», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» завершило календарный 2025 год на первом месте Западной конференции КХЛ.
