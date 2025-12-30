Квартальнов назвал минусы в победном матче минского «Динамо» с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги гостевого матча с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ), в котором белорусская команда упустила преимущество в две шайбы в третьем периоде.

«Хорошая игра была. Единственное, мы упустили преимущество в два гола – это, конечно, небольшой минус, но забили в овертайме. Удаления решили – «три на пять» нам не нужно было удаляться. Здесь нужно терпеть и сыграть чуть-чуть попроще. Получили удаление в конце. Опять-таки, мелочи, но они очень важные, когда играешь на выезде», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» завершило календарный 2025 год на первом месте Западной конференции КХЛ.