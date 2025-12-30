Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе над «Северсталью»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

«Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но затем перехватили инициативу, было много неплохих моментов. У соперника также было достаточно моментов при контроле шайбы, хорошо, что взяли два очка в буллитной серии.

Концовку смазали своими суетливыми действиями, при третьей пропущенной шайбе была потеря концентрации. Неверное решение приняли, готовимся к самой важной части сезона. Неудобная «Северсталь»? Все команды неудобные, со всеми идёт упорная борьба, важно уметь переключаться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.