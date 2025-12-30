И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» оценил поражение в матче со СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли оценил поражение в матче со СКА (2:3), в котором победный гол был забит за 19 секунд до конца третьего периода.

— Была очень быстрая игра, мы начали медленнее, чем хотели. По ходу игры старались добавлять, третий период был нашим лучшим. Очень был хороший контроль у нас, но затем не очень грамотно сыграли в зоне защиты, пропустили гол. Тяжёлое поражение.

— Насколько было неожиданно выводить команду сегодня? Когда узнали, что Жерар заболел, и что с ним?

— Я с ним не говорил, но знаю, что он приболел. Мы с ним работаем уже много лет, не могу сказать, что у нас один голос и мы идентичны, но посыл одинаков.

— Пропустить решающую шайбу за 19 секунд до конца – это потеря концентрации?

— Нет, просто провалились в защите, такое случается достаточно большое количество раз за матч. По ходу сезона это становится всё реже. Но нет, это была не проблема с концентрацией, а провал защиты», — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.