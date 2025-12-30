Скидки
И. о. главного тренера «Шанхайских Драконов» оценил поражение в матче со СКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли оценил поражение в матче со СКА (2:3), в котором победный гол был забит за 19 секунд до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

— Была очень быстрая игра, мы начали медленнее, чем хотели. По ходу игры старались добавлять, третий период был нашим лучшим. Очень был хороший контроль у нас, но затем не очень грамотно сыграли в зоне защиты, пропустили гол. Тяжёлое поражение.

— Насколько было неожиданно выводить команду сегодня? Когда узнали, что Жерар заболел, и что с ним?
— Я с ним не говорил, но знаю, что он приболел. Мы с ним работаем уже много лет, не могу сказать, что у нас один голос и мы идентичны, но посыл одинаков.

— Пропустить решающую шайбу за 19 секунд до конца – это потеря концентрации?
— Нет, просто провалились в защите, такое случается достаточно большое количество раз за матч. По ходу сезона это становится всё реже. Но нет, это была не проблема с концентрацией, а провал защиты», — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
