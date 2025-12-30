Скидки
Главная Хоккей Новости

Келли объяснил, почему поменял вратаря «Шанхая» на восьмой минуте игры со СКА

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли объяснил, почему поменял вратаря Патрика Рыбара после двух пропущенных шайб на восьмой минуте игры со СКА (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

— Согласны, что поражение во многом фактор вратаря и замена вратаря была не совсем ожидаемым, но вынужденным ходом?
— Мы поменяли вратаря, но Кареев сыграл здорово. Не стал бы вешать это поражение на вратарей. Мы очень много упустили своих моментов и сопернику давали убежать слишком много раз.

— Чем была обусловлена замена вратаря?
— Я не считал, что Рыбар пропустил плохие голы, но тренер вратарей увидел, что что-то идёт не так, и предложил замену. Я согласился, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео
Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
