Тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал главное личное событие года

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что наслаждается временем, проведённым в кругу семьи, потому что с напряжённым рабочим графиком это удаётся сделать нечасто.

«Главный нехоккейный момент года? Наслаждаюсь каждый день, когда я с семьёй. По ходу сезона редко удаётся провести время в кругу всей семьи, такие дни запоминаются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.