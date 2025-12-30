Помощник Галлана рассказал, какие обязанности будут у Ковалёва в штабе «Шанхая»

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал об обязанностях тренера Алексея Ковалёва в штабе команды.

— Чем была вызвана необходимость включения в штаб Ковалёва и какие у него функции?

— Алексей будет работать с бригадами большинства и нападающими. У него очень большой опыт работы, он поможет нам на тренерском мостике.

— Какой функционал должен принести Каблуков и почему он сегодня не сыграл?

— Он провёл только одну тренировку с командой, ему нужно время, чтобы войти в команду, понять систему нашей игры. Какой он игрок, я не могу сказать, я не так хорошо с ним знаком. Но у него много опыта и отличные личные качества, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.