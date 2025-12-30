Гатиятулин высказался о дебюте в КХЛ защитника Александра Иванова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил дебют в КХЛ защитника Александра Иванова.

«Я говорил и в прошлом году, и в этом, что мы следим за всеми командами нашей системы. Планировали где-то и Саше появиться в составе, и вот этот день случился. Это важный день для него, для его близких, тренеров, которые его воспитывали.

В добрый путь! В плане развития дальше многое будет зависеть от него. Выпустить в концовке, когда травму получил Никита Лямкин? Мы сами это проходили, когда были молодыми, ответственность может сыграть и в плюс, и в минус. Не стали рисковать, доиграли в пять защитников», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.