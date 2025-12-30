Скидки
Гатиятулин высказался о дебюте в КХЛ защитника Александра Иванова

Гатиятулин высказался о дебюте в КХЛ защитника Александра Иванова
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил дебют в КХЛ защитника Александра Иванова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Я говорил и в прошлом году, и в этом, что мы следим за всеми командами нашей системы. Планировали где-то и Саше появиться в составе, и вот этот день случился. Это важный день для него, для его близких, тренеров, которые его воспитывали.

В добрый путь! В плане развития дальше многое будет зависеть от него. Выпустить в концовке, когда травму получил Никита Лямкин? Мы сами это проходили, когда были молодыми, ответственность может сыграть и в плюс, и в минус. Не стали рисковать, доиграли в пять защитников», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

