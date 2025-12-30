Гатиятулин высказался о дебюте в КХЛ защитника Александра Иванова
Поделиться
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил дебют в КХЛ защитника Александра Иванова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5) 1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4) 1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4) 2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5) 3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5) 3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5) 4:3 Галимов – 65:00
«Я говорил и в прошлом году, и в этом, что мы следим за всеми командами нашей системы. Планировали где-то и Саше появиться в составе, и вот этот день случился. Это важный день для него, для его близких, тренеров, которые его воспитывали.
В добрый путь! В плане развития дальше многое будет зависеть от него. Выпустить в концовке, когда травму получил Никита Лямкин? Мы сами это проходили, когда были молодыми, ответственность может сыграть и в плюс, и в минус. Не стали рисковать, доиграли в пять защитников», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21
-
20:18
-
20:09
-
20:06
-
20:01
-
19:55