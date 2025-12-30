Скидки
Главная Хоккей Новости

«Может, поем пиццу». Канадский тренер «Шанхая» рассказал, как будет отмечать Новый год

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал, как будет отмечать Новый год.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бландизи (Лайпсик, Гримальди) – 04:05 (5x5)     1:1 Попугаев (Райлли, Джозефс) – 06:16 (5x4)     1:2 Дишковский (Плотников, Голдобин) – 07:39 (5x5)     2:2 Куинни (Лабанк, Сомерби) – 37:42 (5x5)     2:3 Савиков (Менелл, Голдобин) – 59:41 (5x5)    

— Насколько серьёзное психологическое испытание, что в домашнем матче большинство поддерживали СКА? Испытывали ли диссонанс?
— Здорово, что пришло столько болельщиков. Для меня в этом не было особой проблемы, я не очень понимаю, что кричат болельщики.

— «Шанхай» проиграл шесть из последних семи матчей, это кризис? И нет ли ощущения, что команда начинает выпадать из гонки за плей-офф?
— Мы недовольны результатом, но третий период сегодня был нашим лучшим. В целом нужно выигрывать как можно больше таких матчей, особенно у прямых конкурентов.

— Какое отношение к Новому году в Америке и как вы собираетесь отмечать Новый год в России?
— У нас Рождество как у вас Новый год. Я с уважением отношусь, что здесь Новый год – главный праздник. У меня были матчи и в канун Нового года, и 1 января. 31 декабря играть здорово, а 1-го числа уже тяжелее.

— Как будете отмечать?
— Спокойно, может быть, поем пиццу, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео
Гол Савикова на последней минуте принёс СКА победу в матче с «Шанхайскими Драконами»
