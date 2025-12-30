«Может, поем пиццу». Канадский тренер «Шанхая» рассказал, как будет отмечать Новый год

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли рассказал, как будет отмечать Новый год.

— Насколько серьёзное психологическое испытание, что в домашнем матче большинство поддерживали СКА? Испытывали ли диссонанс?

— Здорово, что пришло столько болельщиков. Для меня в этом не было особой проблемы, я не очень понимаю, что кричат болельщики.

— «Шанхай» проиграл шесть из последних семи матчей, это кризис? И нет ли ощущения, что команда начинает выпадать из гонки за плей-офф?

— Мы недовольны результатом, но третий период сегодня был нашим лучшим. В целом нужно выигрывать как можно больше таких матчей, особенно у прямых конкурентов.

— Какое отношение к Новому году в Америке и как вы собираетесь отмечать Новый год в России?

— У нас Рождество как у вас Новый год. Я с уважением отношусь, что здесь Новый год – главный праздник. У меня были матчи и в канун Нового года, и 1 января. 31 декабря играть здорово, а 1-го числа уже тяжелее.

— Как будете отмечать?

— Спокойно, может быть, поем пиццу, — передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.