Гатиятулин ответил на вопрос о состоянии здоровья Никиты Лямкина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии защитника Никиты Лямкина, получившего травму в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

«Идёт рабочий процесс, те ребята, которые получают шанс в составе, своими действиями показывают, что они готовы выполнять те функции, которые требуются от ребят первой команды. Есть моменты, где основные игроки матчи по болезни пропускают, мы надеемся, что они будут в строю в ближайшее время.

Будем следовать принципам, которые мы выбрали. Никита Лямкин сейчас в больнице, ему делают снимок. Доктор должен сообщить, пока не могу ответить.

Игра Тимура Билялова? Мы знаем, что Тимур – вратарь высокого уровня. Опыт позволяет ему и играть и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него. Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.