Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин ответил на вопрос о состоянии здоровья Никиты Лямкина

Гатиятулин ответил на вопрос о состоянии здоровья Никиты Лямкина
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии защитника Никиты Лямкина, получившего травму в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Идёт рабочий процесс, те ребята, которые получают шанс в составе, своими действиями показывают, что они готовы выполнять те функции, которые требуются от ребят первой команды. Есть моменты, где основные игроки матчи по болезни пропускают, мы надеемся, что они будут в строю в ближайшее время.

Будем следовать принципам, которые мы выбрали. Никита Лямкин сейчас в больнице, ему делают снимок. Доктор должен сообщить, пока не могу ответить.

Игра Тимура Билялова? Мы знаем, что Тимур – вратарь высокого уровня. Опыт позволяет ему и играть и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него. Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android