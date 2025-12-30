Скидки
17-летний защитник «Ак Барса» Иванов прокомментировал свой дебют в КХЛ

Комментарии

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов оценил свой дебют в КХЛ в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Эмоции только положительные, хорошо, что выиграли этот матч. Интересно было прочувствовать такой уровень. Вся команда меня сегодня поддержала, но главное – победа. Был готов ко всему, тренерский штаб настраивал. Прибыл в расположение команды сегодня, рассказали о системе игры, обсудили. Мне сказали, что не надо дрожать, так сказать (улыбается).

Вызов в первую команду как подарок на Новый год? Можно и так сказать. Спасибо за такой подарок тренерскому штабу! Различия между МХЛ, ВХЛ и КХЛ? Думаю, что тут идёт по нарастающей. Всем понятно, что с каждой лигой растёт и скорость принятия решений, и многое другое. Интересно, конечно, поиграть в КХЛ», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Видео
Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»
