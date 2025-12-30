17-летний защитник «Ак Барса» Иванов прокомментировал свой дебют в КХЛ

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов оценил свой дебют в КХЛ в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

«Эмоции только положительные, хорошо, что выиграли этот матч. Интересно было прочувствовать такой уровень. Вся команда меня сегодня поддержала, но главное – победа. Был готов ко всему, тренерский штаб настраивал. Прибыл в расположение команды сегодня, рассказали о системе игры, обсудили. Мне сказали, что не надо дрожать, так сказать (улыбается).

Вызов в первую команду как подарок на Новый год? Можно и так сказать. Спасибо за такой подарок тренерскому штабу! Различия между МХЛ, ВХЛ и КХЛ? Думаю, что тут идёт по нарастающей. Всем понятно, что с каждой лигой растёт и скорость принятия решений, и многое другое. Интересно, конечно, поиграть в КХЛ», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.