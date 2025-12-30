Скидки
Защитник «Ак Барса» Иванов назвал своей мечтой выбор на драфте НХЛ

Защитник «Ак Барса» Иванов назвал своей мечтой выбор на драфте НХЛ
Защитник «Ак Барса» Александр Иванов заявил, что мечтает быть выбранным на драфте Национальной хоккейной лиги. 17-летний игрок обороны дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Драфт НХЛ – это такая мечта, можно сказать. Но я об этом особо не думаю, живу настоящим. Главное – играть, дальше уже посмотрим. Удобнее без драфта, чтобы самому выбирать команду? У всех разное время, посмотрим, как всё сложится», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

