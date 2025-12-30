Защитник «Ак Барса» Иванов назвал своей мечтой выбор на драфте НХЛ
Защитник «Ак Барса» Александр Иванов заявил, что мечтает быть выбранным на драфте Национальной хоккейной лиги. 17-летний игрок обороны дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Северсталью» (4:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5) 1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4) 1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4) 2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5) 3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5) 3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5) 4:3 Галимов – 65:00
«Драфт НХЛ – это такая мечта, можно сказать. Но я об этом особо не думаю, живу настоящим. Главное – играть, дальше уже посмотрим. Удобнее без драфта, чтобы самому выбирать команду? У всех разное время, посмотрим, как всё сложится», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.
