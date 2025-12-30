Защитник «Ак Барса» Иванов назвал своей мечтой выбор на драфте НХЛ

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов заявил, что мечтает быть выбранным на драфте Национальной хоккейной лиги. 17-летний игрок обороны дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

«Драфт НХЛ – это такая мечта, можно сказать. Но я об этом особо не думаю, живу настоящим. Главное – играть, дальше уже посмотрим. Удобнее без драфта, чтобы самому выбирать команду? У всех разное время, посмотрим, как всё сложится», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.