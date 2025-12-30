Молодой защитник «Ак Барса» Иванов назвал хоккеистов, на чью игру ориентируется

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов заявил, что ориентируется на игру хоккеистов казанского клуба. 17-летний защитник дебютировал в КХЛ в матче с череповецкой «Северсталью» (4:3 Б).

«Ориентируюсь, конечно, на всех защитников «Ак Барса». Первый раз с лавки было даже интересно посмотреть. Пока больше всех пообщались с Ильёй Карпухиным, он поддерживал меня с первой смены. Страха никакого не было, все поддерживали, да и я был уверен в себе.

Командный ритуал для новичка? Нет такого не было, был только круг почёта. Главное, что не упал на нём», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.