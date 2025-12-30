Скидки
Молодой защитник «Ак Барса» Иванов назвал хоккеистов, на чью игру ориентируется

Защитник «Ак Барса» Александр Иванов заявил, что ориентируется на игру хоккеистов казанского клуба. 17-летний защитник дебютировал в КХЛ в матче с череповецкой «Северсталью» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Скоренов (Камалов, Иванцов) – 01:12 (5x5)     1:1 Хмелевски (Миллер, Биро) – 11:13 (5x4)     1:2 Лишка (Камалов, Грегуар) – 18:40 (5x4)     2:2 Алистров (Семёнов, Карпухин) – 39:15 (5x5)     3:2 Семёнов (Денисенко, Алистров) – 45:04 (5x5)     3:3 Лишка (Абросимов) – 53:24 (4x5)     4:3 Галимов – 65:00    

«Ориентируюсь, конечно, на всех защитников «Ак Барса». Первый раз с лавки было даже интересно посмотреть. Пока больше всех пообщались с Ильёй Карпухиным, он поддерживал меня с первой смены. Страха никакого не было, все поддерживали, да и я был уверен в себе.

Командный ритуал для новичка? Нет такого не было, был только круг почёта. Главное, что не упал на нём», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Буллит Галимова принёс «Ак Барсу» победу в домашнем матче с «Северсталью»
