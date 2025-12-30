Игорь Ларионов оценил победу СКА в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (3:2).

— Команда проявила характер, боролась до конца. Сегодня была колоссальная поддержка, хоть мы играли на выезде, но мы играли дома. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, приятно закончить год на победной ноте. Всегда видишь рост команды, когда она проигрывает довольно странный матч в Сочи. Здесь важна реакция ребят, сегодня она была видна. Два очка – важный показатель настроя, стиля и сплочённости.

— После пропуска восьми шайб не имело смысла ожидать атакующего хоккея сегодня?

— Не думаю, что это было фактором, самая большая ошибка – слишком много думать о предыдущем матче. За первые два периода мы создали не на два гола, а больше. Была небольшая академичность, когда нужно было бросать, мы пытались найти ещё один ход, а его не было. С другой стороны, не было и закрепощённости. Понимали, что важная игра и важно добыть два очка правильной игрой. Это нам удалось.

— Насколько понравился хоккей эстетикой?

— Об эстетике игры говорить на принципиальном матче после тяжёлого перелёта из Сочи, а мы прилетели в пять утра, были плохие погодные условия. В этом плане победа вдвойне приятна. В любой ситуации мы находим силы, чтобы проявить характер, забить голы, помочь вратарю и выиграть. Об эстетике речи не идёт, но в первом и втором периоде игра шла в оба конца, это было круто. Это было приятно смотреть зрителям и взволнованно нам, тренерам, потому что любая ошибка, любой рикошет, судейское решение могли повлиять на результат», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.