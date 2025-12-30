Скидки
«Оливье — это оливье, это наша русская душа». Ларионов — о праздновании Нового года

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что будет отмечать Новый год поеданием традиционного салата оливье.

— На Новый год позволяете себе немного Оливье и селёдки под шубой?
— Традиции сохранились, хотя более 30 лет прожили в Америке. Но оливье – это оливье. Это наша русская душа, наш стол. Он по-разному готовится, бывает суперкалорийным, бывает правильным», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и СКА. Победу одержали армейцы со счётом 3:2.

