Ларионов: если в календаре КХЛ будут матчи 31 декабря — будет круто

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выступил за проведение матчей в КХЛ 31 декабря и 1 января.

— Не хотели бы предложить идею, чтобы один матч КХЛ проводился в новогоднюю ночь?

— В новогоднюю ночь я никогда не играл, только в новогодний вечер. «Детройт» всегда играл дома 31 декабря, если нет, то 1 января играли «Зимнюю классику» на 100-тысячном стадионе. Это было бы круто, хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье, посмотреть хоккей в семь часов вечера, в 10 вечера приехать домой, сесть за стол, семейный ужин, шампанское. Это часть нашей профессии. Кому-то это не нравится, но мы, как артисты, должны приносить людям удовольствие. Если в календаре будут матчи 31 декабря, это будет круто. И даже 1 января дневные матчи, почему нет? — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.