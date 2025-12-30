Скидки
Результаты матчей КХЛ на 30 декабря 2025 года

Сегодня, 30 декабря, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 30 декабря 2025 года (время московское):

«Амур» – «Сибирь» — 2:3 ОТ;
«Авангард» – «Барыс» — 2:4;
«Автомобилист» – «Лада» — 4:3;
«Салават Юлаев» – «Динамо» Мн — 2:3 ОТ;
ЦСКА – «Динамо» М — 5:1;
«Локомотив» – «Торпедо» — 1:0;
«Ак Барс» – «Северсталь» — 4:3 Б;
«Шанхайские Драконы» – СКА — 2:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 57 очками после 39 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 62 очка после 39 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
