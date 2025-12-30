Скидки
«Что за *** идиот». Ярослав Аскаров — о своей результативной ошибке в матче с «Анахаймом»

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Анахайм Дакс» (5:4). Российский голкипер потерял шайбу за своими воротами, что позволило форварду «Анахайма» Трою Терри забить лёгкий гол. Это была первая из четырёх шайб, пропущенных Аскаровым в игре. Россиянин отразил 38 брсоков по воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43     1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02     1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12     1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30     1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17     2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26     3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07     3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47     4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58    

«Когда это случилось, я подумал про себя: «Что за грёбаный идиот!» Особенно против этой команды, которая отлично прессингует. Ладно, проехали», — цитирует Аскарова пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

