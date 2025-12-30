«Что за *** идиот». Ярослав Аскаров — о своей результативной ошибке в матче с «Анахаймом»

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Анахайм Дакс» (5:4). Российский голкипер потерял шайбу за своими воротами, что позволило форварду «Анахайма» Трою Терри забить лёгкий гол. Это была первая из четырёх шайб, пропущенных Аскаровым в игре. Россиянин отразил 38 брсоков по воротам.

«Когда это случилось, я подумал про себя: «Что за грёбаный идиот!» Особенно против этой команды, которая отлично прессингует. Ладно, проехали», — цитирует Аскарова пресс-служба клуба.

