«Что за *** идиот». Ярослав Аскаров — о своей результативной ошибке в матче с «Анахаймом»
Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Анахайм Дакс» (5:4). Российский голкипер потерял шайбу за своими воротами, что позволило форварду «Анахайма» Трою Терри забить лёгкий гол. Это была первая из четырёх шайб, пропущенных Аскаровым в игре. Россиянин отразил 38 брсоков по воротам.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43 1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02 1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12 1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30 1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17 2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26 3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07 3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47 4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58
«Когда это случилось, я подумал про себя: «Что за грёбаный идиот!» Особенно против этой команды, которая отлично прессингует. Ладно, проехали», — цитирует Аскарова пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
