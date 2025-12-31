Сборная Дании уступила Латвии на МЧМ-2026 и сыграет в матче на понижение

В ночь с 30 на 31 декабря мск завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Латвии и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась победой латвийцев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Кришьянис Сартс, Альберт Смитс, Маркус Сиерадзкис, Антон Мациевскис, Бруно Османис и Кристер Ансонс в пустые ворота. Шайбы датчан забрасывали Оливер Ларсен, Виллиам Буннгор и Антон Линде.

Молодёжная команда Дании не набрала ни одного очка в четырёх играх, заняла итоговое последнее место в группе B и сыграет в переходном матче на понижение в дивизионе с командой, оставшейся пятой в группе A. Остальные сборные группы B провели по три матча, Латвия набрала четыре очка и занимает четвёртое место.