Латвия U20 — Дания U20, результат матча 31 декабря 2025, счет 6:3, МЧМ 2026

Сборная Дании уступила Латвии на МЧМ-2026 и сыграет в матче на понижение
В ночь с 30 на 31 декабря мск завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Латвии и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась победой латвийцев со счётом 6:3.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
31 декабря 2025, среда. 00:30 МСК
Латвия U20
Окончен
6 : 3
Дания U20
1:0 Сартс (Османис, Ансонс) – 16:52 (5x5)     2:0 Смитс (Османис, Мурниекс) – 23:00 (5x4)     2:1 Ларсен (Буннгор, Петерсен) – 31:37 (5x5)     3:1 Сиерадзкис (Смитс, Ансонс) – 34:54 (5x4)     4:1 Мациевскис (Витолс, Наудиньш) – 36:43 (5x5)     4:2 Буннгор (Ларсен, Рунд) – 38:31 (5x5)     5:2 Османис (Смитс, Сиерадзкис) – 49:52 (5x4)     5:3 Линде (Якобсен, Буннгор) – 58:43 (6x5)     6:3 Ансонс (Мурниекс) – 59:59 (en)    

В составе победителей голами отметились Кришьянис Сартс, Альберт Смитс, Маркус Сиерадзкис, Антон Мациевскис, Бруно Османис и Кристер Ансонс в пустые ворота. Шайбы датчан забрасывали Оливер Ларсен, Виллиам Буннгор и Антон Линде.

Молодёжная команда Дании не набрала ни одного очка в четырёх играх, заняла итоговое последнее место в группе B и сыграет в переходном матче на понижение в дивизионе с командой, оставшейся пятой в группе A. Остальные сборные группы B провели по три матча, Латвия набрала четыре очка и занимает четвёртое место.

Таблица МЧМ-2026
Календарь МЧМ-2026
