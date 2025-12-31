Скидки
Карбери оценил игру «Вашингтона» в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Флоридой Пантерз» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)     2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11     3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16     4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12     5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25    

«Это был хороший матч именно с той точки зрения, что даёт понять, как это — играть против двукратных действующих обладателей Кубка Стэнли.

В таких играх не так уж много ярких моментов. Это тяжёлый хоккей: борьба у бортов, силовая работа, единоборства, продвижение шайбы вперёд. И нужно просто оставаться в игре. Мне показалось, что обе команды в целом играли хорошо. Огромную роль играют спецбригады. Нам просто чуть-чуть не хватило — особенно в атаке: где-то с шайбой, где-то в том, чтобы закрыть зону, где-то ещё… И тут сразу видно, насколько тонка грань.

Это как раз и возвращает к разговору о турнирной таблице: разница минимальна. Нам нужно продолжать давить, извлекать уроки из таких матчей и становиться лучше в плане стабильности, смена за сменой. Нужно принять эту монотонность, даже если временами кажется, что ничего особенного не происходит, и не отходить от плана все 60 минут. Мне показалось, что у нас было несколько моментов, где мы от этого отклонились», — сказал Карбери в послематчевом интервью для СМИ.

