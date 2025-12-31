Карбери оценил игру «Вашингтона» в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Флоридой Пантерз» (3:5).
«Это был хороший матч именно с той точки зрения, что даёт понять, как это — играть против двукратных действующих обладателей Кубка Стэнли.
В таких играх не так уж много ярких моментов. Это тяжёлый хоккей: борьба у бортов, силовая работа, единоборства, продвижение шайбы вперёд. И нужно просто оставаться в игре. Мне показалось, что обе команды в целом играли хорошо. Огромную роль играют спецбригады. Нам просто чуть-чуть не хватило — особенно в атаке: где-то с шайбой, где-то в том, чтобы закрыть зону, где-то ещё… И тут сразу видно, насколько тонка грань.
Это как раз и возвращает к разговору о турнирной таблице: разница минимальна. Нам нужно продолжать давить, извлекать уроки из таких матчей и становиться лучше в плане стабильности, смена за сменой. Нужно принять эту монотонность, даже если временами кажется, что ничего особенного не происходит, и не отходить от плана все 60 минут. Мне показалось, что у нас было несколько моментов, где мы от этого отклонились», — сказал Карбери в послематчевом интервью для СМИ.
- 31 декабря 2025
-
03:42
-
03:40
-
03:30
- 30 декабря 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:36
-
20:34
-
20:30
-
20:26
-
20:24
-
20:21