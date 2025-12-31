В ночь с 30 на 31 декабря мск в Сент-Поле и Миннеаполисе (США, штат Миннесота) состоялись два матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ-2026 на 31 декабря 2025 года:

Швейцария U20 — Германия U20 — 4:0;

Латвия U20 – Дания U20 — 6:3.

Групповой турнир МЧМ-2026 проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем молодёжного ЧМ является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла команду Финляндии (4:3 ОТ).

Молодёжная сборная России отстранена ИИХФ от международных соревнований по политическим причинам.

