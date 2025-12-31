Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Чикаго»
Первый номер драфта НХЛ — 2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс», который проходит в эти минуты. Это очко стало для канадца 25-м (9+16) в нынешнем сезоне и за всю карьеру в сильнейшей лиге мира, что помогло ему стать самым молодым защитником в истории, добравшимся до этой отметки.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3-й период
2 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ритчи (Хольмстрём, Шабанов) – 02:56 0:2 Хорват (Барзал, Шефер) – 12:08 (pp) 1:2 Терявяйнен (Мур, Левшунов) – 35:31 2:2 Лардис (Мур, Грин) – 39:57 (pp)
На данный момент Шеферу 18 лет и 116 дней. Также для достижения рубежа в 25 очков канадцу потребовалось 40 игр. Меньше только у Фила Хаусли (30), Рэя Бурка (33) и Бобби Орра (38).
Отметим, что в матче с «Чикаго» Шефер смог прервать свою серию без набранных очков, которая перед этой встречей составляла три игры.
