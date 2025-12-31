Скидки
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Каролина Харрикейнз, результат матча 31 декабря 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» без Малкина и Чинахова одержал уверенную победу над «Каролиной»
В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Ракелль, Раст) – 03:46     2:0 Бразо (Кулак) – 16:07     3:0 Манта (Раст, Карлссон) – 17:12 (pp)     4:0 Новак (Уозерспун, Карлссон) – 35:08     5:0 Манта (Бразо, Новак) – 38:08     5:1 Янковски (Нюстрём, Райлли) – 38:25    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Дублем в составе победителей отметился Энтони Манта. Ещё по шайбе забросили Сидни Кросби, Джастин Бразо и Томми Новак. У «Каролины» единственный гол на счету Марка Янковски.

«Пингвинз» одержали вторую разгромную победу кряду, набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» осталась с 51 очком, однако продолжает лидировать в этом же дивизионе.

Отметим, что звёздный российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по-прежнему не может помочь своей команде из-за травмы. Он не выходил на лёд с 5 декабря. Также в матче не принял участия новичок «Пингвинз» Егор Чинахов, накануне обменянный из «Коламбус Блю Джекетс».

Новости. Хоккей
