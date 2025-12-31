«Питтсбург» без Малкина и Чинахова одержал уверенную победу над «Каролиной»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:1.

Дублем в составе победителей отметился Энтони Манта. Ещё по шайбе забросили Сидни Кросби, Джастин Бразо и Томми Новак. У «Каролины» единственный гол на счету Марка Янковски.

«Пингвинз» одержали вторую разгромную победу кряду, набрали 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина» осталась с 51 очком, однако продолжает лидировать в этом же дивизионе.

Отметим, что звёздный российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по-прежнему не может помочь своей команде из-за травмы. Он не выходил на лёд с 5 декабря. Также в матче не принял участия новичок «Пингвинз» Егор Чинахов, накануне обменянный из «Коламбус Блю Джекетс».