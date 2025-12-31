«Торонто» всухую обыграл «Нью-Джерси», у Грицюка «-2»
Поделиться
В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макманн (Робертсон) – 14:21 (pp) 2:0 Руа (Макманн, Робертсон) – 34:24 3:0 Йернкрок (Лоренц) – 46:35 4:0 Нис (Таварес, Руа) – 57:01
Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк очков не набрал, заработав итоговый показатель полезности "-2".
Авторами заброшенных шайб в составе «Мэйпл Лифс» стали Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Йернкрок и Мэтт Нис в пустые ворота.
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:42
-
05:36
-
05:23
-
04:01
-
03:42
-
03:40
-
03:30
- 30 декабря 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13