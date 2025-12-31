«Торонто» всухую обыграл «Нью-Джерси», у Грицюка «-2»

В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:0.

Российский нападающий «Дэвилз» Арсений Грицюк очков не набрал, заработав итоговый показатель полезности "-2".

Авторами заброшенных шайб в составе «Мэйпл Лифс» стали Бобби Макманн, Николя Руа, Калле Йернкрок и Мэтт Нис в пустые ворота.