Ассист Ивана Демидова помог «Монреалю» спастись и обыграть «Флориду» в овертайме

В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Флоридой Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Гости спаслись со счёта 0:2 и выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на гол, который позволил «Канадиенс» сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 26 из 29 бросков в створ (89,66%).

Голы «Пантерз» на счету Брэда Маршана и Сэма Райнхарта, за «Монреаль» отличились Коул Кофилд и оформивший дубль из ключевых шайб Ник Судзуки.