Флорида Пантерз — Монреаль Канадиенс, результат матча 31 декабря 2025, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист Ивана Демидова помог «Монреалю» спастись и обыграть «Флориду» в овертайме
В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Флоридой Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Гости спаслись со счёта 0:2 и выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp)     2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01     2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33     2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38     2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на гол, который позволил «Канадиенс» сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 26 из 29 бросков в створ (89,66%).

Голы «Пантерз» на счету Брэда Маршана и Сэма Райнхарта, за «Монреаль» отличились Коул Кофилд и оформивший дубль из ключевых шайб Ник Судзуки.

