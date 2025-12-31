Ассист Ивана Демидова помог «Монреалю» спастись и обыграть «Флориду» в овертайме
Поделиться
В ночь с 30 на 31 декабря мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Флоридой Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Гости спаслись со счёта 0:2 и выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маршан (Беннетт, Джонс) – 50:18 (pp) 2:0 Райнхарт (Луостаринен, Лунделль) – 55:01 2:1 Кофилд (Хатсон, Добсон) – 55:33 2:2 Судзуки (Демидов, Кофилд) – 58:38 2:3 Судзуки (Хатсон, Добсон) – 63:24 (pp)
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на гол, который позволил «Канадиенс» сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов, который отразил 26 из 29 бросков в створ (89,66%).
Голы «Пантерз» на счету Брэда Маршана и Сэма Райнхарта, за «Монреаль» отличились Коул Кофилд и оформивший дубль из ключевых шайб Ник Судзуки.
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:42
-
05:36
-
05:23
-
04:01
-
03:42
-
03:40
-
03:30
- 30 декабря 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13