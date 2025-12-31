Скидки
«Нью-Джерси» проиграл четвёртый матч подряд после возвращения в состав Джека Хьюза

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0. Это поражение стало для «дьяволов» уже четвёртым подряд после возвращения в состав звёздного нападающего Джека Хьюза, пропустившего больше месяца из-за пореза руки.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Макманн (Робертсон) – 14:21 (pp)     2:0 Руа (Макманн, Робертсон) – 34:24     3:0 Йернкрок (Лоренц) – 46:35     4:0 Нис (Таварес, Руа) – 57:01    

Напомним, в ноябре хоккеист случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Хьюз перенёс операцию и пропустил 17 матчей команды.

В четырёх матчах после возвращения на лёд Хьюз отметился лишь одной заброшенной шайбой. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 21 (11+10) очко в 21 матче. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 42 очками.

