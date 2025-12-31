«Нью-Джерси» проиграл четвёртый матч подряд после возвращения в состав Джека Хьюза

В Торонто (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» уверенно обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:0. Это поражение стало для «дьяволов» уже четвёртым подряд после возвращения в состав звёздного нападающего Джека Хьюза, пропустившего больше месяца из-за пореза руки.

Напомним, в ноябре хоккеист случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Хьюз перенёс операцию и пропустил 17 матчей команды.

В четырёх матчах после возвращения на лёд Хьюз отметился лишь одной заброшенной шайбой. Всего в нынешнем сезоне на счету американца 21 (11+10) очко в 21 матче. Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 42 очками.