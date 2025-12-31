Пас Демидова после ошибки Тарасова позволил «Монреалю» сравнять счёт на 59-й минуте

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» (3:2 OT). Ассист Демидова помог «Канадиенс» перевести игру в победный овертайм, оформив спасение со счёта 0:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 59-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Флориды» голкипер «пантер» Даниил Тарасов замешкался с шайбой за своими воротами при попытке отдать её защитнику. Подъехавший из-за спины вратаря Демидов выбил шайбу в борьбу на Коула Кофилда, получил от него ответную передачу и отдал из-за ворот пас под бросок на Ника Судзуки, который мощно выстрелил в ближний угол.
- 31 декабря 2025
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:05
-
06:00
-
05:42
-
05:36
-
05:23
-
04:01
-
03:42
-
03:40
-
03:30
- 30 декабря 2025
-
23:55
-
23:40
-
23:10
-
23:07
-
23:04
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:21
-
22:02
-
21:50
-
21:37
-
21:30
-
21:13