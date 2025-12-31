Пас Демидова после ошибки Тарасова позволил «Монреалю» сравнять счёт на 59-й минуте

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» (3:2 OT). Ассист Демидова помог «Канадиенс» перевести игру в победный овертайм, оформив спасение со счёта 0:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 59-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Флориды» голкипер «пантер» Даниил Тарасов замешкался с шайбой за своими воротами при попытке отдать её защитнику. Подъехавший из-за спины вратаря Демидов выбил шайбу в борьбу на Коула Кофилда, получил от него ответную передачу и отдал из-за ворот пас под бросок на Ника Судзуки, который мощно выстрелил в ближний угол.